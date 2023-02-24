Боруссия Д подпишет лидера Гладбаха на правах свободного агента
Рами Бенсебаини станет прямой заменой Рафаэлу Геррейро, чей контракт завершается летом.
Левый защитник мёнхенгладбахской Боруссии Рами Бенсебаини летом перейдёт в дортмундскую Боруссию на правах свободного агента. Об этом информирует Foot Mercato.
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Бывший игрок Ренна присоединился у "жеребцам" в 2019 году за 8 миллионов евро после победы в Кубке Франции. 27-летний игрок является одним из самых востребованных левых защитников в Европе, поскольку отказался продлевать контракт с действующим клубом. Ранее об интересе к Бенсебаини проявляли Интер и Атлетико.
Игроки, у которых заканчиваются контракты, имеют право вступать в переговоры с другими клубами. Так Бенсебаини заранее договорился о переезде в Дортмунд.
Дортмундская Боруссия искала нового левого защитника, поскольку у португальца Рафаэла Геррейро летом заканчивается контракт.
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