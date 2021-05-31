Дортмундская Боруссия решила усилить конкуренцию на воротах. Для этого пригласили голкипера Штутгарта.

"Шмели" официально оформили первый трансфер в летнее межсезонье. Новичком стал Грегор Кобель из Штутгарта, информирует сайт Боруссии Д.

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Контракт с 23-летним стражем ворот, который недавно получил вызов в сборную Швейцарии, подписан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера не уточняется, но, по данным Transfermarkt, она составила 15 млн евро.

К слову, Грегор Кобель прошлый сезон проводил в Штутгарте. За "красных" он провел 34 поединка во всех турнирах, из которых 6 отстоял на ноль.

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