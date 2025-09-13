Германия, Бундеслига, 3-й тур

Хайденхайм – Боруссия Д – 0:2

Голы: Гирасси, 34, Байер, 45+6

Удаление: Зивзивадзе, 22 (Хайденхайм, красная карточка)

Майнц – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Бакайоко, 40

Унион Берлин – Хоффенхайм – 2:4

Голы: Анса, 49, Роте, 71 – Крамарич, 45+1 (п.), Асллани, 45+3, 52, Лемперле, 82 (п.)

Удаление: Роте, 82 (Унион, красная карточка)

Фрайбург – Штутгарт – 3:1

Голы: Матанович, 81, Шерхант, 86, Матанович, 90+1 (п.) – Демирович, 20

Удаление: Манзамби, 90+8 (Фрайбург, красная карточка)

Вольфсбург – Кельн – 3:3

Голы: Амура, 42, Майер, 65, Арноль, 90+9 – Вальдшмидт, 5, Йоханнессон, 90+1, Камински, 90+14

Байер победил сразу после увольнения Тен Хага, одолев Айнтрахт вдевятером – Гримальдо оформил дубль со штрафных

Дортмундская Боруссия на выезде одержала победу над Хайденхаймом. Помогло удаление Зивзивадзе в середине первого тайма. Совсем скоро Гирасси воспользовался численным большинством и вывел "шмелей" вперед, а уже в добавленное к первой сорокапятиминутке время Байер снял вопрос о победителе. После перерыва команды не забивали. Как следствие, Боруссия Д с 7-ю пунктами поднялась на вершину Бундеслиги.

РБ Лейпциг в гостях дожал Майнц. "Быки" ограничились единственным голом, который в конце тайма забил Бакайоко. Победа позволила команде Оле Вернера подняться на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата.

Унион на своем поле неожиданно "сгорел" Хоффенхайму. Гости вышли вперед в добавленное к первому тайму время, сумев сначала забить "в раздевалку" с пенальти, а спустя мгновение с игры. После перерыва берлинцы восстановили интригу, но уже через три минуты пропустили в третий раз. В середине второго тайма Роте снова сократил отставание хозяев до минимума, но еще один пенальти от Лемперле (автор второго гола Униона Роте заработал удаление и привез в свои ворота одиннадцатиметровый) поставил жирную точку в матче.

Настоящую драму выдали Фрайбург и Штутгарт. Хозяева вышли вперед еще до середины первого тайма и держали свои ворота на замке почти весь матч. За десять минут до завершения игры Матанович шокировал соперника, а затем Шерхант, вышедший на замену, вывел швабов вперед. Уже в компенсированное время автор первого гола оформил дубль.

В еще одном матче Кельн в гостях в добавленное время украл победу у Вольфсбурга. "Козлы" вышли вперед уже на старте встречи, но пропустили под конец тайма. Ближе к середине второго тайма Майер вывел "волков" вперед и они держали победный счет до конца основного времени. Однако в компенсированное Йоганнессон, казалось, спас Кельн, забив спасительный гол. Но на 90+9 минуте Арнольд снова перевернул все с ног на голову. "Волки" не остановились и таки вырвали у хозяев очко на 14-й добавленной.

