Боруссия Д планирует вернуть форварда, которого продала прошлым летом

Немецкий клуб намерен приобрести нападающего Реал Сосьедада Александра Исака, который проводит свой дебютный сезон в Ла Лиге.

20-летний футболист перешел в Реал Сосьедад летом прошлого года именно из Боруссии за 6,5 млн евро. В текущем сезоне он сыграл в чемпионате Испании 23 матча, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

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По условиям договора с испанским клубом, Боруссия имеет опцию обратного выкупа Исака за 30 млн евро, но может активировать ее не раньше 2021 года. Для того, чтобы вернуть Исака ранее, дортмундцам придется согласовывать его трансферную стоимость с руководством Реал Сосьедад, информирует Goal со ссылкой на Expressen.

Напомним, что Боруссия приобрела Исака в 2017 году, но шведский талант не смог закрепиться в основе "шмелей" и вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Виллем II.

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