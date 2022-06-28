Дортмундская Боруссия хочет сохранить Отто Аддо в команде, пусть даже он отвлекается на другую работу.

Боруссия подпишет новый контракт с Отто Аддо, сообщает Sport1. Срок действия предыдущего соглашения истек, а в Дортмунде готовы удержать специалиста любой ценой. Ему предложили продолжить сотрудничество до 2025 года.

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Аддо выполняет функции тренера талантов в Боруссии. Благодаря его деятельности в Дортмунде выстрелили Санчо и Холанд, а сейчас специалист занимается Рейной и Беллингемом, которые также демонстрируют прогресс.

Отто в начале года экстренно стал главным тренером сборной Ганы и вывел "черных звезд" на ЧМ-2022. Аддо отыграл 6 лет за Дортмунд, после чего работал тренером в Гамбурге, Гладбахе и Норшелланде.