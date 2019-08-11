Боруссия Д отпустила защитника в Вердер

Защитник Боруссии Д Омер Топрак сезон 2019/20 проведет на правах аренды в бременском Вердере.

Вердер арендовал защитника Боруссии Д Омера Топрака. 30-летний центрбек будет играть за "музыкантов" в течение сезона 2019/20 и выбрал 21-номер, информирует официальный сайт бременцев.

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В следующем году Вердер получит право выкупа игрока, который в сезоне 2018/19 сыграл лишь 14 матчей (из них 9 – в Бундеслиге). Также в его активе 27 поединков за национальную сборную Турции.

Напомним, Топрак перебрался в Боруссию 2 года назад из Байера за 12 млн евро. В составе "фармацевтов" и "шмелей" играл как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы.

К слову, в сезоне 2018/19 Вердер занял 8 место в чемпионате Германии.

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