Боруссия Д отпустила своего голкипера в Швейцарию
17:06 - Читати українською
Вратарь Марвин Хиц начнет новый сезон у себя на родине.
Базель в своем Instagram объявил о приходе Марвина Хица, который провел прошлый сезон в дортмундской Боруссии.
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По информации Transfermarkt, швейцарцы не заплатили за трансфер голкипера, хотя его контракт с Дортмундом был рассчитан до 2023 года. В Базеле Хиц будет выступать как минимум три сезона.
Заметим, что в текущей кампании Хиц не слишком надежно выступал в составе "шмелей", пропустив в 6 матчах 12 голов.
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