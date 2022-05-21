Вратарь Марвин Хиц начнет новый сезон у себя на родине.

Базель в своем Instagram объявил о приходе Марвина Хица, который провел прошлый сезон в дортмундской Боруссии.

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По информации Transfermarkt, швейцарцы не заплатили за трансфер голкипера, хотя его контракт с Дортмундом был рассчитан до 2023 года. В Базеле Хиц будет выступать как минимум три сезона.

Заметим, что в текущей кампании Хиц не слишком надежно выступал в составе "шмелей", пропустив в 6 матчах 12 голов.

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