Менхенгладбахская Боруссия на официальном сайте объявила о переходе Джованни Рейны. 22-летний атакующий полузащитник подписал контракт до 30 июня 2028 года.

Менхенгладбах заплатил за переход американца два миллиона евро. Кроме того, дортмундцы получают дополнительно бонусы, которые увеличат общую стоимость игрока.

Джованни Рейна – воспитанник дортмундской Боруссии. Часть сезона 2023/24 он провел в Ноттингем Форест. Всего за "пчел" он сыграл в 147 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 18 ассистов.

