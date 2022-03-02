Еще один европейский клуб не остался в стороне от войны в Украине.

Дортмундцы раньше осудили действия агрессора и выразили свою поддержку в Украине, а теперь настроены перейти к конкретным действиям, сообщает sport.de.

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"Вместе со всей семьей BVB мы приступим к акции, которая поможет непосредственно пострадавшему населению Украины", – приводит источник заявление Борусии. Детали пока не сообщаются.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются

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