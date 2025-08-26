Боруссия Д решила судьбу тренера после скандала с отцом Беллингема
Главный тренер дортмундской Боруссии Нико Ковач подписал новое соглашение с командой.
Боруссия Дортмунд официально объявила о продлении контракта с Нико Ковачем.
Хорватский наставник заключил ногу соглашение со "шмелями" до 30 июня 2027 года. Ковач возглавил Боруссию в феврале после провального периода Нури Шахина во главе команды. Вместе с экс-тренером Баварии и Айнтрахта дортмундцы смогли пробиться в ЛЧ, заняв четвертое место в Бундеслиге.
В сезоне 2025/26 Ковач не слишком удачно стартовал с Боруссией в чемпионате Германии, упустив победу над Санкт-Паули на последних минутах игры (3:3). У хорватского специалиста даже возник конфликт с отцом Джоба Беллингема после ранней замены молодого англичанина.
