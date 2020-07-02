Боруссия Д определила, кто будет играть под культовым номером в новом сезоне – он принадлежал чемпиону мира

Руководство дортмундской Боруссии приняло решение о новом владельце футболки с десятым номером на спине. Ранее под ним играл полузащитник Марио Гётце, уже попрощавшийся с командой.

Торган Азар станет новой "десяткой" дортмундцев, сообщает официальный твиттер клуба.

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Бельгийский хавбек будет выступать под новым номером с сезона 2020/21. Ранее под 10-м номером играл местный воспитанник Марио Гётце, с которым Боруссия Д уже попрощалась трогательным видео неделю назад. Азар перебрался на Сигнал Идуна Парк лишь год назад из Боруссии Мёнхенгладбах.

В сезоне 2019/20 бельгиец провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 14 результативных передач.

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