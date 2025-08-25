Свен Мислинтат окончательно покинул дортмундскую Боруссию. 52-летний немец был отстранен от работы с февраля, но теперь достиг соглашения с клубом о расторжении контракта. Спортивный директор Себастьян Кель подтвердил это немецким СМИ.

Мислинтат вернулся в Дортмунд 1 мая 2024 года, где он также занимал различные должности с 1998 по 2007 год. Однако его второй период был непростым: он часто конфликтовал с Келем внутри клуба, а бывший тренер Нури Шахин, как сообщается, также был раздражен единоличным подходом Мислинтата, который требовал и стремился к большему авторитету. В конечном итоге ситуация стала невыносимой, и Мислинтат был вынужден уйти.

Ранее Мислинтат занимал должность директора по футбольным вопросам в Аяксе, где проработал чуть более четырех месяцев в 2023 году. В Амстердаме он также быстро вступил в конфликт с тренером Морисом Стейном, который критиковал его политику подписания контрактов.

