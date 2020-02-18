Боруссия Д оформила выкуп Джана у Ювентуса

Дортмундская Боруссия объявила о полноценном трансфере из туринского Ювентуса полузащитника Эмре Джана. Лишь в январе он перебрался на Сигнал Идуна Парк на правах аренды.

"Шмели" выкупили права на хавбека у чемпионов Италии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Итак, 1 июня завершит действие арендное соглашение между Боруссией Д и Юве. С этой даты начнет действовать постоянный контракт с Джаном. Договор будет действовать до лета 2024 года. Джан стал игроком дортмундцев в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что опция выкупа, прописанная соглашением об аренде, составляет 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Эмре Джан уже успел провести 2 матча в Бундеслиге, в которых забил 1 мяч.