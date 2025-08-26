Боруссия Д официально выкупила молодого таланта из Челси
16:10 - Читати українською
Дортмундская Боруссия подписала полузащитника Челси Керни Чуквуемеку.
Керни Чуквуэмека официально стал игроком Боруссии Дортмунд на полноценной основе.
Боруссия Д решила судьбу тренера после скандала с отцом Беллингема
21-летний англичанин нигерийского происхождения подписал контракт со "шмелями" до 2030 года. Сумма трансфера составляет около 20 млн евро.
Напомним, что Чуквуемека перешел в команду Нико Ковача в феврале 2025 на правах аренды из Челси. В свое время "пенсионеры" приобрели Керни в Астон Виллы за почти 18 млн евро.
Боруссия Д упустила победу над Санкт-Паули в матче с 6 голами – Гирасси не забил пенальти, экс-кипер Зари стал героем
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter