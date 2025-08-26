Керни Чуквуэмека официально стал игроком Боруссии Дортмунд на полноценной основе.

21-летний англичанин нигерийского происхождения подписал контракт со "шмелями" до 2030 года. Сумма трансфера составляет около 20 млн евро.

Напомним, что Чуквуемека перешел в команду Нико Ковача в феврале 2025 на правах аренды из Челси. В свое время "пенсионеры" приобрели Керни в Астон Виллы за почти 18 млн евро.

Borussia Dortmund has completed the permanent signing of Carney Chukwuemeka from Chelsea FC on a contract running until June 30, 2030. ️ pic.twitter.com/aO5bDLrl6j — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025

