Боруссия Д официально оформила переход еще одного игрока Челси
Защитник Челси Аарон Ансельмино будет выступать на правах аренды за Боруссию Дортмунд.
Аргентинский центральный защитник будет выступать в составе "шмелей" до конца сезона 2025/26. Это уже второй трансфер из Челси в Боруссию за последние 2 дня. До этого в Дортмунд на постоянной основе отправился Керни Чуквуемека.
20-летний Ансельмино является воспитанником Бока Хуниорс. В 2024 году "пенсионеры" выкупили аргентинца за почти 17 млн евро. Игрок даже успел провести один матч за Челси на победном для лондонцев Клубном ЧМ-2026.
