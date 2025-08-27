Дортмундская Боруссия объявила об аренде Аарона Ансельмино из Челси.

Боруссия Д официально выкупила молодого таланта из Челси

Аргентинский центральный защитник будет выступать в составе "шмелей" до конца сезона 2025/26. Это уже второй трансфер из Челси в Боруссию за последние 2 дня. До этого в Дортмунд на постоянной основе отправился Керни Чуквуемека.

20-летний Ансельмино является воспитанником Бока Хуниорс. В 2024 году "пенсионеры" выкупили аргентинца за почти 17 млн евро. Игрок даже успел провести один матч за Челси на победном для лондонцев Клубном ЧМ-2026.

¡Bienvenido Aarón!



Borussia Dortmund has loaned Argentine U20 international Aaron Anselmino from Chelsea FC. The 20-year-old defender joins on a deal running until June 30, 2026. pic.twitter.com/Y5uzsoQ7hU — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 27, 2025

