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Боруссия Д одолела Вердер, Кельн уничтожил Герту, Боруссия М упустила победу над Хоффенхаймом: 23 тур, суббота

18:55 61 Читати українською
Боруссия Д одолела Вердер, Кельн уничтожил Герту, Боруссия М упустила победу над Хоффенхаймом: 23 тур, суббота
Вердер – Боруссия Д. – 0:2 / Твиттер ФК Боруссия Д

В 23-м туре в чемпионате Германии состоялось несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 23-й тур

Боруссия М – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Гинтер, 11 – Рибейро, 90+2

Нереализованный пенальти: Плеа, 74 (Боруссия М)

Вердер – Боруссия Д. – 0:2

Голы: Загаду, 52, Холанд, 66

Герта – Кельн – 0:5

Голы: Кордоба, 4, 22, Ярстейн, 37 (аг.), Кайнц, 62, Ут, 69

Фрайбург – Фортуна – 0:2

Голы: Хофман, 37, Томми, 61

Шальке – РБ Лейпциг – матч начнется в 19:30

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Менхенгладбахская Боруссия в случае успеха с Хоффенхаймом могла сравниться по очкам со своими тезками из Дортмунда. Хозяева решили не откладывать на потом и забили в начале матча: после розыгрыша углового мяч запутался в ногах защитников и Матиас Гинтер оказался самым расторопным на добивании. Под конец матча антигероем встречи стал Алассан Плеа: сначала он нереализовал пенальти, а затем его гол отменил арбитр. А уже в добавленное время Хоффенхайм усилиями Лукаса Рибейро сравнял, чем шокировал хозяев, которые уже не нашли ни сил, ни времени, чтобы вырвать победу.

Предпоследний Вердер мужественно продержался весь первый тайм, однако в начале второго таки пропустил: Дан-Аксель Загаду мощным ударом замкнул навес с углового. А потом очередным шедевром отметился норвежзский форвард Эрлинг Холанд, замкнув слеьу передачу Ашрафа Хакими.

Соседи по турнирной таблице – Герта и Кельн – устроили настоящий триллер. Еще до перерыва "козлы" трижды огорчили хозяев: дубль Джона Кордобы дополнил точным автоголом Руне Ярстейна. После отдыха издевательства продолжились. Сначала Флориан Кайнц прошил голкипера ударом из пределов штрафной, а затем Марк Ут со штрафного мастерски попал в девятку.

Фортуна, плетущаяся в хвосте турнирной таблицы, неожиданно забила в ворота Фрайбурга под конец первого тайма: после розыгрыша штрафного на левом фланге Андре Хофман получил передачу от партнера и легко переиграл голкипера. После перерыва Эрик Томми на скорости опередил защитников и перебросил мяч через голкипера, установив окончательный счет в матче.

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