Германия, Бундеслига, 20-й тур

Байер – Аугсбург – 5:1

Голы: Беллараби, 9, Диаби, 24, 65, 69, Аларио, 81 – Майер, 63

Боруссия М – Унион Берлин – 1:2

Голы: Коне, 40 – Крузе, 18 (пен.), 84

Хоффенхайм – Боруссия Д – 2:3

Голы: Крамарич, 45+1, Рюттер, 77 – Холанд, 6, Ройс, 58, Раум, 66 (аг.)

Гройтер Фюрт – Майнц – 2:1

Голы: Дудзяк, 12, Бель, 66 (аг.) – Онисиво, 90+3

Фрайбург – Штутгарт – 2:0

Голы: Ито, 37 (аг.), Шаде, 72

Бохум – Кельн – начало матча в 19:30

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Аугсбург мог забивать в ворота Байера уже на шестой минуте, однако на выстрел Пепи чудом среагировал Градецки. В ответ Беллараби вывел "фармацевтов" вперед. Очередную попытку гостей не реализовал Майер – снова помешал кипер леверкузенцев. В конце концов, еще до середины первого тайма хозяева удвоили, а на последних минутах Шик едва не поставил точку в матче – на этот раз свое мастерство продемонстрировал Гикевич.

После отдыха Майер, казалось, подарил надежду болельщикам "фугеров", сократив счет, однако через мгновение Диаби оформил дубль, снова вернув разрыв в два гола. Через четыре минуты он оформил хет-трик и снял все вопросы о победителе. В конце матча Аларио завершил разгром Аугсбурга.

Довольно ровную игру в первом тайме матча между Боруссией и Унионом нарушил пенальти за игру рукой в ворота менхенгладбахцев: Крузе без проблем переиграл Зоммера. За пять минут до перерыва Коне выстрелом под правую стойку восстановил статус-кво. В конце второй сорокапятиминутки Крузе оформил дубль и принес берлинцам сверхважные три очка.

Гол Холанда в ворота Хоффенхайма уже на первых минутах давал надежду болельщикам "шмелей" на легкую победу. Однако гости сразу же начали доказывать случайность такого хода событий, бомбя ворота Кобеля. Чего стоят только попытки Рюттера (спас кипер) и Ричардса (попал в перекладину). В конце концов Хоффе удалось сравнять – уже в добавленное время Крамарич забил дортмундцам гол в раздевалку. После перерыва Ройс вывел Борусию вперед, а впоследствии автогол Раума укрепил преимущество "шмелей". Вскоре Хоффенхайм снова сумел сократить счет до минимума, но сравнять не хватило сил.

Худшая команда Бундеслиги – Гройтер Фюрт – справедливо стала победителем первого тайма с Майнцом. Справедливости ради стоит отметить, что "карнавальщики" потеряли 100%-ный шанс отыграться, когда сначала Штах, а впоследствии Отмер встряхнули перекладину. После перерыва Бель укрепил преимущество хозяев автоголом. Онисиво уже в добавленное время сделал счет 2:1, зафиксировав вторую победу Гройтера Фюрта в сезоне.

Судьба матча между Фрайбургом и Штутгартом могла бы сложить по-другому, если бы рефери, в середине первого тайма назначивший пенальти за подножку в пользу швабов, не отменил своего решения после просмотра VAR. Фактически уже в следующей атаке Хёфлер отомстил сопернику, выведя Фрайбург вперед. В середине второй сорокапятиминутки Шаде удвоил преимущество хозяев и помог команде подняться на пятую строчку турнирной таблицы.

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