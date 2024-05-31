Дортмундская Боруссия назвала перечень футболистов, которые отправились в Лондон на главный матч сезона.

Боруссия обнародовала заявку на финал Лиги чемпионов. Эдин Терзич взял в Лондон 23 игрока, обойдясь без неожиданностей. Для капитана Марко Ройса этот матч станет последним в черно-желтой футболке.

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Вратари: Кобель, Майер, Лотка.

Защитники: Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Вольф, Маатсен, Рюэрсон.

Полузащитники: Джан, Озджан, Ройс, Брандт, Нмеча, Забитцер, Вэтьен.

Форварды: Алле, Фюлькруг, Мукоко, Санчо, Адейеми, Мален, Байно-Гиттенс.

Боруссия встретится с мадридским Реалом в финале Лиги чемпионов 1 июня. Старт решающего матча сезона – 22:00 по Киеву.

На пути к финалу Дортмунд выиграл "группу смерти" с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом, а затем выбил в плей-офф ПСВ, Атлетико и ПСЖ.

Боруссия в последний раз играла в финале Лиги чемпионов в 2013-м, также на Уэмбли. Тогда "шмели" проиграли трофей Баварии.

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