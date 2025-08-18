Нидерландский Утрехт на официальном сайте сообщил, что Себастьен Алле стал полноценным игроком команды, окончательно покинув дортмундскую Боруссию.

Отмечается, что ивуарийский нападающий разорвал контракт со "шмелями", поэтому достался новому клубу бесплатно. Контракт рассчитан на 1 год.

Напомним, Боруссия Д летом 2022-го платила Аяксу 31 млн, но здесь сразу возникли проблемы – Алле диагностировали рак яичек. Нападающий поборол болезнь за полгода и даже забил победный гол в финале КАН. Вторую половину прошлого сезона Себастьен провел именно в Утрехте, где в 18 матчах забил 6 голов и отдал 1 ассист.

