Немецкий клуб подписал юного опорника ПСЖ Абдулайе Камара, сообщает официальный сайт "шмелей". Срок контракта с африканцем пока не разглашаются.

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"Абдулайе – очень талантливый и все еще очень молодой игрок, который в последнее время регулярно тренировался с первой командой в Париже. Мы надеемся, что теперь он будет соответствующим образом развиваться с нами", – приводит слова одного из руководителей Боруссии Себастьян Кель пресс-служба клуба.

К слову, Камара провел 5 матчей в составе молодежной команды ПСЖ в сезоне 2019/20, а в прошлом сезоне опорник не попадал в заявку парижан.

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