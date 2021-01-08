Рулевой РБ Лейпциг в комментарии Goal заявил, что даже не рассматривает возможность перехода на аналогичную должность в дортмундскую Боруссию.

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"Ситуация с Боруссией осталась такой же, как и во время моего пребывания в Хоффенхайме. Никаких предпосылок нет. Я чувствую себя комфортно, и у меня есть большие цели, которых нужно достичь в Лейпциге. Ни у кого в РБ Лейпциг нет причин нервничать из-за Дортмунда", – заявил Нагельсман.

Напомним, 13 декабря дортмундская Боруссия объявила об отставке главного тренера команды Люсьена Фавра. Исполняющим обязанности до конца сезона назначен Эдин Терзич. Добавим, что Нагельсманн возглавляет Лейпциг с лета 2019-го, а его контракт действует до 2023 года.

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