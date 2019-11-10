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Боруссия Д не отпустила Ройса в сборную Германии – игрок получил очередную травму

14:25 19 Читати українською
Боруссия Д не отпустила Ройса в сборную Германии – игрок получил очередную травму
Марко Ройс / BVB Buzz

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс не сыграет за сборную Германии в матчах против Беларуси и Северной Ирландии.

30-летний футболист травмировал лодыжку в матче 11-го тура Бундеслиги против Баварии (0:4), в котором заменил Марио Гетце на 61-й минуте. Травма Ройса оценивается как не очень серьезная, но клуб решил не рисковать и не отпустил игрока на матчи сборной, информирует официальный Твиттер Боруссии.

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Отметим, что в этом сезоне Ройс в 11 матчах Бундеслиги забил 5 голов. Также в отборе к Евро-2020 он трижды поражал ворота соперников Бундестим.

Напомним, сборная Германии до сих пор не обеспечила себе участие в групповом раунде чемпионата Европы. Команда Йоахима Лева занимает второе место в отборочной группе С, уступая Нидерландам и опережая на три очка Северную Ирландию.

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