Боруссия Д согласовала трансфер с Вулверхэмптоном по нападающему Фабио Силве. Как сообщает The Athletic, сумма сделки составит 26,5 миллиона евро – 22,5 млн гарантированных и еще 4 млн в виде бонусов.

Португалец уже попрощался с партнерами и персоналом Вулверхэмптона после кубковой игры с Вест Хэмом (3:2) во вторник. В ближайшее время он пройдет медосмотр в ближайшее время. В Боруссии Д рассчитывают, что он сможет дебютировать уже в воскресном матче Бундеслиги против Униона Берлин.

Силва присоединился к Вулверхэмптону из Порту в 2020 году за рекордные для клуба 40 миллионов евро. Однако закрепиться в АПЛ он так и не смог, постоянно отправляясь в аренды. Форвард выступал за Андерлехт, ПСВ, Рейнджерс, а прошлый сезон провел в Лас-Пальмасе, где забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

Для Боруссии Д это уже третье усиление на этой неделе: ранее клуб объявил о трансферах Карни Чуквуемеки и Аарона Ансельмино из Челси (последний – на правах аренды).

