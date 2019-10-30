Боруссия Д нашла замену Санчо в Испании – "шмели" уже не надеются удержать англичанина

Дортмундская Боруссия уже начала поиски потенциального усиления атаки.

Немецкий клуб понимает, что, скорее всего, не сможет удержать в своем составе игрока сборной Англии Джейдона Санчо, которым интересуются гранды из Туманного Альбиона. Боруссия уже рассматривает игроков, которые могут заменить англичанина.

Санчо вскоре перейдет в другой клуб, – генеральный директор Боруссии

В список интересов "шмелей" попал хавбек Валенсии и молодежной сборной Испании Ферран Торрес, информирует Sport Bild. Трансфер 19-летнего футболиста, который может сыграть на обоих флангах атаки, оценивается в 30 миллионов евро.

Отметим, что талантливый испанец сыграл в этом сезоне 9 матчей в Ла Лиге и один в Лиге чемпионов.

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