toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - АТАЛАНТА

Боруссия Д нашла замену Санчо в Испании – "шмели" уже не надеются удержать англичанина

18:46 55 Читати українською
Боруссия Д нашла замену Санчо в Испании – "шмели" уже не надеются удержать англичанина
Ферран Торрес /УЕФА

Дортмундская Боруссия уже начала поиски потенциального усиления атаки.

Немецкий клуб понимает, что, скорее всего, не сможет удержать в своем составе игрока сборной Англии Джейдона Санчо, которым интересуются гранды из Туманного Альбиона. Боруссия уже рассматривает игроков, которые могут заменить англичанина.

Санчо вскоре перейдет в другой клуб, – генеральный директор Боруссии

В список интересов "шмелей" попал хавбек Валенсии и молодежной сборной Испании Ферран Торрес, информирует Sport Bild. Трансфер 19-летнего футболиста, который может сыграть на обоих флангах атаки, оценивается в 30 миллионов евро.

Отметим, что талантливый испанец сыграл в этом сезоне 9 матчей в Ла Лиге и один в Лиге чемпионов.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

blog_ava
Кубок Украины: Альянс впервые вышел в четвертьфинал, Александрия и Заря играют экстра-тайм – результаты 1/8 финала
19:51
1079
Теги
Трансферы Германия Джейдон Санчо Джейдон Санчо Ферран Торрес Ферран Торрес Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Валенсия Валенсия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
мин
Наполи
20:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук