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Боруссия Д нашла замену Санчо в Барселоне

12:03 41 Читати українською
Боруссия Д нашла замену Санчо в Барселоне
Ансу Фати / Getty images

Дортмундская Боруссия заинтересована в переходе нападающего Барселоны Ансу Фати.

"Шмели", которые уже имеют опыт развития талантов, видят в 17-летнем игроке замену Джейдону Санчо, если тот все же покинет клуб летом, сообщает Sport.es.

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По информации издания, "сине-гранатовые" не готовы окончательно терять своего воспитанника, поэтому могут согласиться лишь на аренду или продажу с опцией обратного выкупа. Текущий контракт Фати с чемпионами Испании рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Ансу Фати провел 24 поединка за Барселону во всех турнирах, отметившись пятью голами и одним ассистом.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Барселона Барселона Германия Джейдон Санчо Джейдон Санчо Ансу Фати Ансу Фати
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