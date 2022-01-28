Боруссия Д нашла замену Холанду в Серии А
20:52 - Читати українською
Дортмундская Боруссия постепенно готовится к отъезду Эрлинга Холанда из клуба.
Руководство "желто-черных" связалось с Сассуоло по поводу возможного перехода Джанлуки Скамакки, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Итальянца рассматривают в статусе потенциальной замены Эрлингу Холанду, который собирается сменить клубную прописку следующим летом. Интерес к норвежцу проявляют Челси, Реал и Барселона.
Добавим, что Скамакка провел 23 поединка в составе Сассуоло в этом сезоне, забив 9 голов.
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