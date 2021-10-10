Руководство дортмундцев осознает, что текущий сезон может стать последним для Эрлинга Холанда в Боруссии. "Шмели" начали поиск замены норвежцу и нашли ее в РБ Зальцбург – клубе, который в начале 2020-го продал Холанда в Дортмунд.

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Пойти по пути Эрлинга может 19-летний нападающий Карим Адейеми, который стал одной из сенсаций сезона 2021/22. Молодой немец нигерийского происхождения считается одним из главных талантов европейского футбола и забил 11 голов в 16-ти матчах (из них 2 – в групповом турнире ЛЧ). В его услугах также заинтересованы Бавария и Ливерпуль.

Контракт Адейеми с австрийским клубом рассчитан до лета 2024-го. Потенциальный переход оценивается в 20 млн евро, сообщает AS со ссылкой на Bild.

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