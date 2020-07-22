Боруссия Д нашла замену для Санчо, которого сватают в Манчестер Юнайтед

Вице-чемпионы Германии обратили внимание на лидера Вердера Милота Рашицу, информирует Telegraph.

Боруссия объявила трансфер "нового Санчо" – 17-летний игрок сборной Англии перебрался в Дортмунд за огромную сумму

Манчестер Юнайтед активизировался в направлении Джейдона Санчо, поэтому "шмели" начали поиск возможной замены для англичанина. Сейчас Боруссия требует на 20 млн фунтов больше, чем дают "красные дьяволы" (100 против 80), однако компромисс между сторонами весьма вероятен. Если Санчо все же продадут, то на его место пригласят Рашицу.

Косовар в текущем сезоне провел за Вердер 34 матча, отличился 11 голами и 8 ассистами. Его контракт с "музыкантами" действует еще два года, цена за Transfermarkt – 22 млн евро.

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