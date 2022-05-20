Коллектив из Дортмунда быстро приступил к поиску нового главного тренера, который должен заменить Марко Розе.

Розе и "шмели" прекратили сотрудничество после одного совместного сезона работы. Первым претендентом на вакантное кресло стал Эдин Терзич, сообщает Свен Вестершульце.

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Хорват близок к тому, чтобы вернуться к тренерской работе и возглавить Боруссию. С лета Терзич работает техническим директором дортмундцев, а до этого полгода был главным тренером.

Напомним, "шмели" по итогам сезона 2021/22 завоевали серебряные медали Бундеслиги. Из Лиги Европы они вылетели на стадии 1/16 финала, а из Кубка Германии – в 1/8.

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