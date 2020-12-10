Дортмундская Боруссия решила перестраховаться и разработать план Б в случае ухода Джейдона Санчо в другой клуб.

В последнее время набирают обороты слухи о переходе Санчо в Манчестер Юнайтед. Сам клуб якобы готов приобрести Джейдона до начала Евро-2020 за около 100 млн евро.

Манчестер Юнайтед определил дедлайн для трансфера Санчо

По информации Sport Bild, дортмундцы уже начали поиск игроков на замену Санчо и пока остановились на форварде ПСВ Дониэллу Малену. Он сейчас является лучшим снайпером команды – в активе 21-летнего игрока 12 голов и 3 ассиста в 18 матчах. Для сравнения – в Джейдона Санчо три мяча и шесть голевых передач в 14 встречах.

Заметим, что Transfermarkt оценивает Малена в 25 млн евро. Его контракт с нидерландским грандом рассчитан до 2024 года.

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