Боруссия Д намекнула на возможность трансфера Санчо, которым интересуются топ-клубы

Генеральный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке признался, что клуб готов рассмотреть предложения по лидеру команды.

В текущем сезоне 20-летний англичанин стал настоящим вожаком команды Люсьена Фавра. Санчо провел 35 поединков во всех турнирах, отметившись 17 голами и 19 ассистами. За талантом Боруссии Д уже выстроилась очередь грандов – среди претендентов называют Барселону, Челси и Манчестер Юнайтед.

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"Безусловно, мы хотим, чтобы Санчо остался в Боруссии – это наша главная цель. Но при этом следует уважать и позицию самого игрока. Пусть богатые клубы не думают, что смогут подписать его по цене, ниже рыночной. Не стоит даже предполагать, что это будет выгодный аукцион для них", – рассказал гендиректор Боруссии в комментарии Bild.

Контракт Санчо с немецким клубом истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 130 млн евро.

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