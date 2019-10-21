Боруссия Д оштрафовала Санчо на значительную сумму за позднее возвращение из лагеря сборной Англии

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо получил дополнительное наказание за поздний приезд в клуб после матчей за сборную Англии.

Руководство вице-чемпионов Германии наложило на молодую звезду штраф в размере 100 тысяч евро, информирует Bild.

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Ранее главный тренер "шмелей" Люсьен Фавр также наказал подопечного – он не включил Санчо в заявку на матч Бундеслиги против Боруссии М, который закончился минимальной победой дортмундцев. 19-летний англичанин так и не назвал уважительной причины своего опоздания, поэтому клуб наложил на него дополнительные санкции.

Санчо вскоре перейдет в другой клуб, – генеральный директор Боруссии

К слову, уже 23 октября Боруссия Д сыграет гостевой матч Лиги чемпионов против Интера, в котором помощь Санчо может пригодиться.