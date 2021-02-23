Дортмундская Боруссия заплатит из собственного кармана за слишком бурное празднование победы в Рурском дерби над Шальке из Гельзенкирхена (4:0).

Немецкая футбольная лига оштрафовала "шмелей" на 75 тысяч евро, сообщает DW Sports.

Гол Холанда ножницами в видеообзоре матча Шальке – Боруссия Д – 0:4

Боруссия Д получила денежный штраф за празднование триумфа в Рурском дерби вместе с болельщиками. Правда, дортмундцы были в клубном автобусе, а ориентировочно 200 фанатов находились на улице. Но на видео заметно, что "шмели" нарушили правила социального дистанцирования. Медицинский протокол требует, чтобы игроки находились в масках и придерживались 1,5-метровой дистанции.

Напомним, что в рамках 22-го тура Бундеслиги Боруссия Д разгромила Шальке в дерби. Голы оформили Санчо, Холанд (дубль) и Геррейро.

Боруссия Д разгромила Шальке, Айнтрахт одолел Баварию и продолжил беспроигрышную серию до десяти матчей