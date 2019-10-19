Боруссия Д наказала Санчо за позднее возвращение из расположения сборной Англии

Вингер Боруссии Д Джейдон Санчо не поможет команде в матче против Боруссии М через наказание от своего "желто-черных".

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр лишил Джейдон Санчо места в заявке команды на матч против Боруссии М, информирует Kicker.

Санчо вскоре перейдет в другой клуб, – генеральный директор Боруссии

Отмечается, что наставник остался недовольным из-за того, что вингер поздно вернулся из расположения сборной Англии, и решил наказать Джейдона.

К слову, Санчо провел 11 матчей во всех турнирах за Боруссию Д, отметившись 4 голами и 7 ассистами.

Ярмоленко против экс-звезды УПЛ, Ривьера для ПСЖ, дерби Боруссий и вечная классика на Альбионе: топ-5 матчей евроуикенда