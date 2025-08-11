Никлас Зюле получил травму икроножной мышцы в товарищеском матче с туринским Ювентусом и не сможет выйти на поле в составе дортмундской Боруссии в течение следующих двух месяцев, информирует официальный сайт BVB.

На 18-й минуте Зюле заменил Матса Хуммельса, а незадолго до перерыва центральный защитник получил травму без каких-либо посторонних причин и был вынужден покинуть поле. Его место занял Ян Коуту.

В прошлом сезоне Зюле также пропустил два месяца из-за травмы. Таким образом, Нико Ковач уже остался без трех центральных защитников – ранее травмы получили Нико Шлоттербек (мениск) и Эмре Джан (приводящие мышцы).

Боруссия Д проиграла Ювентусу 1:2. В этой встрече Зюле носил капитанскую повязку.

