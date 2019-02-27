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Боруссия Д нацелилась на молодого защитника Барселоны Кукурелью

27 февраля 23:31 16 Читати українською
Боруссия Д нацелилась на молодого защитника Барселоны Кукурелью
Марк Кукурелья / ФК Эйбар

Защитник Барселоны Марк Кукурелья, который на правах аренды играет за Эйбар, может перейти в Боруссию Д.

Боруссия Д заинтересовалась на воспитанника Барселоны Марка Кукурелью, сообщает WAZ.

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Сейчас защитник выступает на правах аренды за Эйбар, где успел выйти на поле в 20 матчах. Раньше играл в составе Барселоны Б.

Портал Transfermarkt оценивает испанца в 7,5 млн евро.

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