Боруссия Д нацелилась на перспективного игрока атаки Реала

Дортмундскому клубу продолжают приписывать интерес к футболистам Реала, которые не могут закрепиться в Мадриде.

Боруссия проявляет интерес к 20-летнему атакующему хавбеку Браиму Диасу, информирует Defensa Central. Дортмунд хочет воспользоваться хорошими отношениями с Реалом и оформить двухгодичную аренду Диаса. Подписав Браима, Боруссия усилит переднюю линию.

По стопам Хакими – Боруссия Д планирует превратить в суперзвезду еще одного фулбека Реала

Немецкий клуб полностью доволен сотрудничеством с Мадридом благодаря аренде Ашрафа Хакими, который провел замечательных 2 сезона в Дортмунде и превратился в одного из лучших латералей планеты.

Диас в январе 2019-го перешел из Манчестер Сити в Реал за 17 млн ​​евро, однако пробиться в основу не сумел. Браим получал игровое время разве что в кубковых матчах и несколько раз выходил на последние минуты в чемпионате.

Лунин бросает вызов Куртуа, приговор владельцу Золотого мяча – 10 войн в Реале, фанаты подсказали Зидану решение