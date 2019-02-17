Боруссия Д нацелилась на форварда Ниццы Сен-Максимена

Нападающий Ниццы Аллен Сен-Максимен может одеть футболку дортмундской Боруссии в ближайшее время.

Боруссия Д заинтересована в трансфере 21-летнего форварда Ниццы Аллена Сен-Максимена, сообщает издание goal.

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На подписании молодого француза лично настаивает Люсьен Фавр, который уже работал с игроком, когда возглавлял Ниццу.

Сообщается, что Аллен должен стать достойной заменой атакующем хавбеку Кристиану Пулишичу, который уже летом присоединится к Челси.

Конкуренцию "шмелям" в борьбе за Аллена составит Милан.

В текущем сезоне Лиги 1 Сен-Максимен провел 22 матча, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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