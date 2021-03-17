Боруссия Д нацелилась на форварда Ливерпуля
20:10 - Читати українською
Нападающий Ливерпуля Дивок Ориджи имеет шанс вернуться в Бундеслигу.
Дивок Ориджи попал на радары дортмундской Боруссии, которая хочет усилить атакующую линию бельгийцем, сообщает Football Insider.
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Ливерпуль также не против избавиться от форварда, мерсисайдцы готовы отпустить Дивока за 14 млн евро. Напомним, Ориджи имеет опыт игры в чемпионате Германии, в 2017-2018 годах он защищал цвета Вольфсбурга на правах аренды.
В нынешнем сезоне АПЛ 25-летний бельгиец лишь 9 раз появлялся на поле и результативными действиями не отличался.
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