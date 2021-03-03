На радары "шмелей" попал нападающий Юссеф Эн-Несири из Севильи, сообщает Eurosport.

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Марокканец перешел из Леганеса к "нервионцам" в январе прошлого года. Текущий сезон стал для Эн-Несири настоящим прорывом – форвард с 13 голами идет на четвертом месте списка бомбардиров Примеры. Боруссия не горит желанием отпускать Холанда, однако в случае продажи норвежца именно игрок Севильи станет приоритетным вариантом на замену.

Добавим, что действующий контракт Эн-Несири рассчитан до лета 2025 года, цена за Transfermarkt – 15 млн евро.

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