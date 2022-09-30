Джуд Беллингем может переехать на Энфилд, а "шмели" на его место рассматривают Наби Кейта сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Если звезду "шмелей" оценивают более чем в 100 млн евро, то хавбека Ливерпуля можно забрать бесплатно. Его контракт завершается следующим летом, а стороны пока даже не начинали переговоры по продлению. Кейта не уверен в своих перспективах и может уйти в клуб, где получит статус ключевого игрока.

Напомним, 4 года назад Ливерпуль приобрел гвинейца у РБ Лейпциг за 60 млн евро. Впрочем, постоянные травмы не дают 27-летнему хавбеку показывать свой максимум за "красных" – с начала сезона он наиграл жалкие 5 минут.

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