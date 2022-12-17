"Я могу подтвердить, что мы не собираемся продлевать контракт с Боруссией Дортмунд на нынешних условиях. Я также могу заверить вас, что цифры из прессы просто ложны – Юссуфе никогда не предлагали так много. Но мы сохраняем контакт с Дортмундом и посмотрим, что принесут следующие несколько дней. Такой игрок с будущим в сборной Германии интересен каждому топ-клубу мира. Особенно если он будет свободным агентом", – Goal цитирует Патрика Уильямса, агента Мукоко.

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Инсайдер Флориан Плеттенберг добавляет, что Боруссия действительно не предлагала нападающему 5-6 млн евро годовой зарплаты, о которой говорилось в прессе. Челси уже начал обсуждение с представителями таланта и серьезно заинтересован в трансфере. Мукоко примет окончательное решение в ближайшие дни. Если контракт с Боруссией не будет продлен, форвард уже в январе может свободно договариваться с другими клубами о летнем переходе.

Напомним, 18-летний нападающий провел в первой половине клубного сезона 22 матча, оформив 6+6. Мукоко попал в заявку сборной Германии на ЧМ-2022, где стал самым молодым игроком Бундестим за всю историю Мундиалей.

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