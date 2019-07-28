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Боруссия Д и Удинезе не доиграли спарринг из-за непогоды

08:33 13 Читати українською
Боруссия Д и Удинезе не доиграли спарринг из-за непогоды
Боруссия Д – Удинезе / ФК Боруссия Д

Дортмундская Боруссия проводила контрольный матч с Удинезе, но не смогла его завершить.

Боруссия в товарищеском матче громила представителя Серии А Удинезе со счетом 4:0. Правда, немцы не смогли завершить дело, поскольку в игру вмешалась непогода.

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Во время поединка пошел сильный дождь, и поле подтопило. Главный тренер "шмелей" Люсьен Фавр заявил, что в таких условиях играть опасно.

"Было очень опасно. В футбол играть было просто невозможно. На поле было очень много воды", – цитирует Фавра официальный сайт Боруссии.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Удинезе Удинезе Германия Межсезонные сборы Товарищеские матчи
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