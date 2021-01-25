Один из лидеров Боруссии М Флориан Нойхаус пользуется бешеным спросом среди европейских грандов.

Боруссия Дортмунд ищет усиление в линию полузащиты и рассматривает вариант покупки Флориана Нойхауса, сообщает Sport1. Сам хавбек пока не спешит менять клубную прописку, ведь хорошо чувствует себя с "жеребцами".

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Как сообщает Флориан Плеттенберг в своем Twitter, на игрока также претендует и Жозе Моуринью. Правда, интерес Тоттенхэма к Нойхаусу пока не являеться столь серьезным. За 23-летнего немца еще намерены бороться Реал и Бавария.

К слову, Флориан Нойхаус в этом сезоне является одним из лидеров Боруссии М – 25 поединков, 5 забитых мячей и 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

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