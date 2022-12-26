18-летний испанец привлек внимание многих ведущих команд. К Ювентусу в борьбе присоединились представители АПЛ, сообщает Фабрицио Романо.

Боруссия Д испытывает проблемы с 18-летней звездочкой – Челси готовит "кража"

В частности, ведущий инсайдер отмечает, что Иваном интересуется богатейший клуб мира Ньюкасл. Дортмундская Боруссия тоже не прошла мимо и положила глаз на таланта.

Фреснеда стал полноценным игроком первой команды Вальядолида этим летом. В сезоне 2022/23 представитель молодежной сборной Испании наиграл 6 почти полных поединков в Ла Лиге и 1 в Кубке Испании.