Боруссия Д и богатейший клуб мира поборются с Ювентусом за испанского таланта
10:58 - Читати українською
Правый защитник Вальядолида Иван Фреснеда попал на радары ряда клубов Европы.
18-летний испанец привлек внимание многих ведущих команд. К Ювентусу в борьбе присоединились представители АПЛ, сообщает Фабрицио Романо.
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В частности, ведущий инсайдер отмечает, что Иваном интересуется богатейший клуб мира Ньюкасл. Дортмундская Боруссия тоже не прошла мимо и положила глаз на таланта.
Фреснеда стал полноценным игроком первой команды Вальядолида этим летом. В сезоне 2022/23 представитель молодежной сборной Испании наиграл 6 почти полных поединков в Ла Лиге и 1 в Кубке Испании.
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