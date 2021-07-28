Федерико Кьеза продолжает соблазнять европейские гранды. "Старая синьора" же категорична в вопросе трансфера.

Боруссия Дортмунд обращалась в Турин по поводу возможности подписания 23-летнего итальянца, но получила отказ, сообщает журналист Патрик Бергер в Twitter.

Ювентус отклонил очередные 100 миллионов евро за Кьезу – на этот раз от Ливерпуля

Аналогичная судьба постигла Баварию в попытке усилиться Кьезой. Ювентус категорически не настроен на продажу Федерико – он является нетронутым. Ранее осуществить трансфер чемпиона Европы пытались Челси и Ливерпуль, предлагая по 100 млн евро, но попытки были безрезультатными.

В прошлом сезоне Федерико Кьеза провел за Ювентус 46 матчей, отметившись 15-ю голами и 11-ю ассистамми. Этим летом вингер стал одним из героев сборной Италии на победном Евро-2020.

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