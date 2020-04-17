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Боруссия Д хочет включить в соглашение по Санчо перспективного форварда Манчестер Юнайтед

22:02 63 Читати українською
Боруссия Д хочет включить в соглашение по Санчо перспективного форварда Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо / Getty images

Дортмундская Боруссия планирует получить максимальную выгоду в случае ухода из команды полузащитника Джейдона Санчо.

Манчестер Юнайтед летом попытается договориться о трансфере 20-летнего англичанина. Санчо является главной целью "красных дьяволов" на рынке, сообщает ESPN.

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По информации издания, этими обстоятельствами стремится воспользоваться Боруссия, которая готова отпустить Санчо в Манчестер, но взамен хочет получить права на перспективного нападающего манкунианцев Мейсона Гринвуда плюс доплату.

К слову, контракт Гринвуда с Манчестер Юнайтед рассчитан до 30 июня 2023 и включает опцию продления еще на один сезон. Трансферная стоимость форварда оценивается в 29 млн евро. В нынешней кампании Мейсон помог МЮ в 38 матчах во всех турнирах. В активе 18-летнего англичанина 14 голов и 4 результативные передачи.

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Германия Джейдон Санчо Джейдон Санчо Мейсон Гринвуд Мейсон Гринвуд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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