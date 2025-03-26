Спортивный директор Боруссии Д Себастьян Кель может покинуть клуб, сообщат Sport.de и Sport Bild. Ранее с функционером продлили контракт до 30 июня 2027 года. Несмотря на это, он может уйти, если клуб из Дортмунда не попадет в еврокубки. Сейчас он занимает 11 место в Бундеслиге.

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Заменить его может Ральф Рангник, являющийся сейчас главным тренером сборной Австрии. Ранее он был кандидатом на то, чтобы стать главным тренером Боруссии. Сочетать две должности, как в РБ Лейпциг, он не планирует.

Кель занимает свою должность с лета 2022-го. В качестве игрока он выступал за клуб с 2002 по 2015 годы, выиграл 3 чемпионства страны, 2 Суперкубка и 1 раз Кубок Германии.

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