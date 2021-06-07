Боруссия летом продаст Джейдона Санчо, Романа Бурки, Юлиана Брандта и Нико Шульца, информирует Ruhr Nachrichten. Англичанин уже одной ногой в Манчестер Юнайтед. Он станет единственной вэлью-продажей.

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Бурки, Брандт и Шульц разочаровали руководство клуба, поэтому Боруссия решила их продать. Бурки проиграл конкуренцию Хитцу и стал ненужным после подписания Кобеля.

А Брандт и Шульц просто не оправдали возложенных надежд. Дортмунд два года назад заплатил за них по 25 миллионов Байеру и Хоффенхайму соответственно. Но Юлиан и Нико из игроков сборной Германии превратились в резервистов БД.

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