Боруссия Д готова пойти на уступки Манчестер Юнайтед по трансферу Санчо – англичанам все же придется бить рекорд

Манчестер Юнайтед и Боруссия Дортмунд могут найти компромисс в переговорах по Джейдону Санчо.

Английский клуб может заплатить 120 млн евро за вингера несколькими траншами, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

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Боруссия не собирается уменьшать цену на Санчо, но готова согласиться на рассрочку. Вероятно, такой вариант устроит Манчестер Юнайтед, и трансфер состоится. "Шмели" будут ждать предложений только до 10 августа – именно тогда команда Люсьена Фавра начнет предсезонный сбор.

Добавим, что 120 млн евро могут сделать Санчо самым дорогим игроком в истории Манчестер Юнайтед. Сейчас рекорд удерживает Погба, за которого отдали Ювентусу 105 млн.

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